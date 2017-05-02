Çağla Şıkel: Asla boşanmak istemezdim!

Magazin - 02 Mayıs 2017 17:55

"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne konuk olan Çağla Şıkel, samimi itiraflarda bulundu. 5 Mayıs'ta ekranlara gelecek olan programdan bir bölüm yayınlandı. Yayınlanan kısımda Çağla Şıkel'in "Asla ve asla boşanmazdım" sözleri dikkat çekti. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Çiftin Uzay ve Kuzey isimlerinde 2 oğlu bulunuyor.