"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne konuk olan Çağla Şıkel, samimi itiraflarda bulundu. 5 Mayıs'ta ekranlara gelecek olan programdan bir bölüm yayınlandı. Yayınlanan kısımda Çağla Şıkel'in "Asla ve asla boşanmazdım" sözleri dikkat çekti. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Çiftin Uzay ve Kuzey isimlerinde 2 oğlu bulunuyor.
Çağla Şıkel: Asla boşanmak istemezdim!
2 yıl önce Emre Altuğ ile olan evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel'den itiraf: Asla boşanmak istemezdim.Magazin - 02 Mayıs 2017 17:55
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