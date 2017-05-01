Çağla Şıkel büyük konuştu: Sevgilimle göremeyeceksiniz!

Güzel sunucu ve manken Çağla Şıkel büyük konuştu.

Magazin - 01 Mayıs 2017 09:10
Çağla Şıkel büyük konuştu: Sevgilimle göremeyeceksiniz!
Şarkıcı Emre Altuğ ile biten evliliğinin ardından hayatın kimseyi almayan Çağla Şıkel "Sevgilimle göremezsiniz" dedi.

Önceki gecce arkadaşlarıyla beraber Arnavutköy'deki bir mekanda birlikte eğlenen Çağla Şıkel, eğlence sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şıkel, muhabirlerin "Sizi ne zaman sevgilinizle göreceğiz" sorusuna "Üzgünüm ama hiçbir zaman göremeyeceksiniz" cevabını verdi. Çağla Şıkel daha sonra aracıyla mekanda uzaklaştı.

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