Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!

Şu sıralar TV8'de 'İşte Benim Stilim' adıyla yayınlanan yarışma daha önce 'Bugün ne giysem?" adıyla Show TV'de yayınlanıyordu.

Magazin - 25 Ocak 2017 09:47
Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!
O yarışmaya 2012'de Buse Narcı da katıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden biri de Çağla Şıkel'di. Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti. Çağla Şıkel bunları söylediği dönemde Emre Altuğ ile evliydi. Güzel yıldız 7 yıl evli kaldığı Altuğ'dan 2015'te boşandı. Emre Altuğ'un ise yaklaşık 2 aydır kendisinden 24 yaş küçük olan Buse Narcı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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