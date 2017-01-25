Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!

Magazin - 25 Ocak 2017 09:47

O yarışmaya 2012'de Buse Narcı da katıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden biri de Çağla Şıkel'di. Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti. Çağla Şıkel bunları söylediği dönemde Emre Altuğ ile evliydi. Güzel yıldız 7 yıl evli kaldığı Altuğ'dan 2015'te boşandı. Emre Altuğ'un ise yaklaşık 2 aydır kendisinden 24 yaş küçük olan Buse Narcı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.