O yarışmaya 2012'de Buse Narcı da katıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden biri de Çağla Şıkel'di. Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti. Çağla Şıkel bunları söylediği dönemde Emre Altuğ ile evliydi. Güzel yıldız 7 yıl evli kaldığı Altuğ'dan 2015'te boşandı. Emre Altuğ'un ise yaklaşık 2 aydır kendisinden 24 yaş küçük olan Buse Narcı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!
Şu sıralar TV8'de 'İşte Benim Stilim' adıyla yayınlanan yarışma daha önce 'Bugün ne giysem?" adıyla Show TV'de yayınlanıyordu.Magazin - 25 Ocak 2017 09:47
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