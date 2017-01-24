Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel manken eski eşi Emre Altuğ ile gelen sorulara da yanıt verdi. Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birlikte olduğu haberleriyle ilgili konuştu: "Öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."
Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim
Çağla Şıkel'den eski eşine yorum: Emre'ye mutluluklar dilerimMagazin - 24 Ocak 2017 11:37
Ünlü model Çağla Şıkel önceki gün annesiyle Kuruçeşme'de bir mekanda kahvaltı yaptı.
Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel manken eski eşi Emre Altuğ ile gelen sorulara da yanıt verdi. Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birlikte olduğu haberleriyle ilgili konuştu: "Öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."
Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel manken eski eşi Emre Altuğ ile gelen sorulara da yanıt verdi. Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birlikte olduğu haberleriyle ilgili konuştu: "Öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."
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