Son olarak Londra Fashion Week'te düzenlenen Hakan Akkaya defilesinde boy gösteren Çağla Şıkel burada adından oldukça söz ettirmeyi başarmıştı. Güzelliği ile İngilizleri bile kendisine hayran bırakan manken formunun nasıl koruduğunu açıkladı. Nişantaşı'nda bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Çağla Şıkel şöyle konuştu: "Formdayım işte, devamlı spor yapıyorum"
Çağla Şıkel formunu nasıl koruyor?
Çağla Şıkel formunu düzenli olarak spor yaparak koruyor.Magazin - 21 Şubat 2017 09:32
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