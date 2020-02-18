Çağla Şıkel: “Hayatıma biri girebilir”

Çağla Şıkel New York podyumunu salladı!
“ÇOK AŞIK OLMAM LAZIM”
Adının işletmeci Aydın Gürhan'la anıldığı hatırlatılan Şıkel,”Yok, yok, yok. Olsa yanımda olur zaten, benimle koşturuyor olurdu. Şunu demek istedim herhangi bir aşk yaşamam, çok aşık olmam lazım, birisini yanımda görmeniz için dedim. Yanımda görürseniz gördüyseniz çok aşık olmuşumdur. Ve görürsünüz yani yanımda bu asla bir saklama olmaz' diye konuştu.
Çağla Şıkel’den göbekli video!
ÇAĞLA ŞIKEL’DEN MUHABİRLERE İLGİNÇ ÇIKIŞ!
Bir muhabirinin, Emre Altuğ'la ayrılığının ardından kısa sürelide mi, birlikteliğiniz olmadı mı? sorusuna Şikel,”O seni hiç ilgilendirmez ama hiç ilgilendirmez. Göreceğiniz zaman görürsünüz yani' diye konuştu. O zaman çok aşık olmadınız sorusuna,”Ona bakacağız' şeklinde konuşup soruyu geçiştirdi. (Kaynak: Emre Çevik / sozcu.com.tr)
Çağla Şıkel aşk iddialarına yanıt verdi!