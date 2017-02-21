Çağla Şıkel ile Alişan çocukları gezdirdiler!

Çağla Şıkel ve Alişan çocuklarla eğlendi.

Magazin - 22 Şubat 2017 07:00
Çağla Şıkel ile Alişan çocukları gezdirdiler!
İki yakın dost Çağla Şıkel ve Alişan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte, Alişan ise yeğenleriyle birlikte geldikleri AVM’de ilgi odağı oldular.

Çağla Şıkel formunu nasıl koruyor?

Çağla Şıkel formunu nasıl koruyor?




Çağla Şıkel'in giydiği elbiseye servet!

Çağla Şıkel'in giydiği elbiseye servet!



Çocuk eğlence merkezine giden Şıkel ve Alişan, yaklaşık 2 saate yakın burada kaldılar. İlerleyen saatlerde AVM’den ayrılan ikilinin oldukça yorgun oldukları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Bağlantılar: Çağla Şıkel, Alişan

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