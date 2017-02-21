Çağla Şıkel ile Alişan çocukları gezdirdiler!
Çağla Şıkel ve Alişan çocuklarla eğlendi.
Magazin - 22 Şubat 2017 07:00
İki yakın dost Çağla Şıkel ve Alişan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte, Alişan ise yeğenleriyle birlikte geldikleri AVM’de ilgi odağı oldular.
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Çocuk eğlence merkezine giden Şıkel ve Alişan, yaklaşık 2 saate yakın burada kaldılar. İlerleyen saatlerde AVM’den ayrılan ikilinin oldukça yorgun oldukları ise dikkatlerden kaçmadı.
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