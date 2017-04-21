Çağla Şikel ile oğlu Uzay Altuğ'un alışveriş keyfi

Küçük oğlu Uzay ile Akmerkez'de görüntülenen Çağla Şıkel, oğluyla önce mağazaları gezdi sonra da alışveriş yaptı.

Magazin - 21 Nisan 2017 21:35
Çağla Şikel ile oğlu Uzay Altuğ'un alışveriş keyfi
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, küçük oğlu Uzay ile birlikte Akmerkez’de görüntülendi.

Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey’i tenis dersine bıraktıktan sonra Uzay ile alışverişe çıktıklarını belirtti. Çağla Şıkel ve oğlunun her zaman olduğu gibi alıveriş merkezindeki ilk durakları oyuncak mağazası oldu. Çağla Şıkel, Uzay’ın büyük bir oyuncak istemesini beklerken şaşırdığını ve elindeki küçücük düdüğü aldığını söyledi.

Anne oğul daha sonra spor mağazalarını gezerek alışverişe devam ettiler.

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