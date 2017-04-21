Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel, küçük oğlu Uzay ile birlikte Akmerkez’de görüntülendi.
Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey’i tenis dersine bıraktıktan sonra Uzay ile alışverişe çıktıklarını belirtti. Çağla Şıkel ve oğlunun her zaman olduğu gibi alıveriş merkezindeki ilk durakları oyuncak mağazası oldu. Çağla Şıkel, Uzay’ın büyük bir oyuncak istemesini beklerken şaşırdığını ve elindeki küçücük düdüğü aldığını söyledi.
Anne oğul daha sonra spor mağazalarını gezerek alışverişe devam ettiler.
Çağla Şikel ile oğlu Uzay Altuğ'un alışveriş keyfi
Küçük oğlu Uzay ile Akmerkez'de görüntülenen Çağla Şıkel, oğluyla önce mağazaları gezdi sonra da alışveriş yaptı.Magazin - 21 Nisan 2017 21:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çağla Şikel, Uzay Altuğ, alışveriş
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?