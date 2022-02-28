Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.