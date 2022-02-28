Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Ünlü manken Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Şıkel, yaptığı paylaşımda; "Bir süre dinleneceğiz" ifadelerini kullandı.

28.02.2022 20:04 Magazin

Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığını duyurdu! Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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