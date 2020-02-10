Çağla Şıkel New York podyumunu salladı!

Çağla Şıkel’den göbekli video!

Ünlü model Çağla Şıkel, New York Fashion Week Moda Haftası’nda, Hakan Akkaya’nın ‘Justice’ isimli defilesinde podyuma çıktı.Ünlü model Çağla Şıkel, defilede taşıdığı 3 kostümle de izleyenleri büyüledi. Defilede Neşe Karaböcek’in ‘Yali Yali’, Cem Karaca’nın ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve Kazım Koyuncu’nun ‘Ey Gidi Karadeniz’ şarkılarının çalınması izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Hakan Akkaya, defilede "Destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkem adına çok gururluyum" konuşmasını yaptı.