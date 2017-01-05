Murat Topoğlu, Her Şey Dahil programında stres düşmanı besinleri anlatırken limondan örnek verdi. Yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı. Çağla Şıkel bunu canlı yayında denedi ve sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi. Ancak Alişan, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan programın 5 dakikası ekranda yer almadı.Programın sonlarına doğru tekrar ekrana çıkan Alişan, bir an için ömrünün son anlarını yaşadığını sandığını söyledi.
Çağla Şıkel şaka sandı ama...
360 ekranlarında Her Şey Dahil'i sunan Çağla Şıkel, program partneri Alişan'ın az daha boğulmasına neden oluyordu.Magazin - 05 Ocak 2017 11:54
Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu'nun konuk olduğu programda, stres düşmanı besinler konusu işleniyordu.
Murat Topoğlu, Her Şey Dahil programında stres düşmanı besinleri anlatırken limondan örnek verdi. Yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı. Çağla Şıkel bunu canlı yayında denedi ve sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi. Ancak Alişan, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan programın 5 dakikası ekranda yer almadı.Programın sonlarına doğru tekrar ekrana çıkan Alişan, bir an için ömrünün son anlarını yaşadığını sandığını söyledi.
Murat Topoğlu, Her Şey Dahil programında stres düşmanı besinleri anlatırken limondan örnek verdi. Yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı. Çağla Şıkel bunu canlı yayında denedi ve sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi. Ancak Alişan, yarım limondaki su ağzına değdiği anda boğulma tehlikesi atlattı. Alişan programın 5 dakikası ekranda yer almadı.Programın sonlarına doğru tekrar ekrana çıkan Alişan, bir an için ömrünün son anlarını yaşadığını sandığını söyledi.
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