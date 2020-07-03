Çağla Şıkel sezonu kapattı!

Sezonun son bölümüne konuk olan ünlü modacı Hakan Akkaya, moda konusunda yapılan en büyük hatalardan bahsetti, koleksiyonunun yeni parçalarını programda izleyicilerle buluşturdu.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay’ın da konuk olduğu programa, ünlü şef Hazer Amani pişirdiği yemeklerle lezzet kattı.Çağla Şıkel ise çok keyifli bir sezonu arkada bıraktıklarını dile getirdi ve “Sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza, yapımcımız Ufuk Coşkun’a, FOX yönetimine, yayında emeği geçen tüm ekibime ve değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz.” Diyerek ve pasta keserek sezonun kapanışını yaptı.