Çağla Şıkel: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Magazin - 07 Mayıs 2017 02:00

TV8'de yayınlanan "Magazin 8"in haberine göre, modacı Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Çağla Şıkel, katıldığı televizyon programında 'Boşanmak istemezdim' sözleri ile dikkat çekmişti. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen ünlü manken konuya açıklık getirdi.Çağla Şıkel, "Yani ben aile kurumunu çok seviyorum. Mesela benimde annem babam yaşadığı dönemlerde araları kötü olduğu zamanlarda asla boşanmamalarını istemem diye baskı yapan bir çocuktum. O yüzden aile kavramına her zaman değer veren bir insan olduğum için tabi ki boşanmayı istemezdim dedim. Olay bu." dedi.