Çağla Şıkel suskunluğunu bozdu: "Zihnini eğitmemiş herkes..."

Bazı gazetelerde çıkan 'manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı’ haberi çok konuşuldu. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.Seren Serengil, 'Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem’le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar' dedi.Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi: Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş acıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun."