Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 güzel şey...

İşte ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 özel tavsiye...

Magazin - 17 Mayıs 2017 03:00
Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 güzel şey...
1 - AÇIK HAVAYA ÇIKIN

Çocuklarımla parka gitmek, açık havada oyun oynamak vazgeçilmezimiz. Hepimiz keyif alıyoruz.

2 - PİKNİĞİN TADINI ÇIKARIN
Piknik yapıp, birlikte pişirdiğimiz yemekleri yemeye bayılıyoruz. Temiz hava iştahımızı açıyor.

3 - OYUNCAK YAPIN
Sanki ben onlardan daha çok eğleniyorum. “Anne uçak yap, füze yap” diye diye beni bu konuda usta ettiler. Youtube kanalımda da kartondan uçak yapmıştım.

4 - BİRLİKTE UYUYUN
Kuzey ve Uzay ile bir uyuma rutinimiz var. Geleneksel masalları değiştirerek anlatıyorum onlara.

5 - EĞLENCEYE KULAÇ ATIN
Özellikle yaz tatillerinde en eğlenceli aktivitelerimizden biri yüzmek.

6 - MASALLARI UNUTMAYIN
Masal seansından sonra bir yanımda Kuzey, diğer yanımda Uzay öyle huzurlu uyuyoruz ki... Yeniden doğmuş gibi uyanıyoruz.

7 - KALEYE GEÇİN
Futbol oynamayı çok seviyoruz. Kaleye bir ben bir çocuklarım geçiyor. Gol atmanın da yemenin de keyfine doyulmuyor.

8 - TENİS OYNAYIN
Kuzey küçüklüğünden beri profesyonel olarak tenis oynuyor. Bazen birlikte oynuyoruz, bazen de onu izlemek için maçlarına gidiyoruz.

9 - AJAN OLUN
Ajancılık en sevdiğimiz oyunlardan. Onlar arıyor, ben saklanıyorum. Ben arıyorum, onlar saklanıyor. Kahkahalara boğuluyoruz.

10- ZIP ZIP HAMURU KEŞFEDİN
Eğlence hamuru ‘slime’ tutkumuz. Youtube kanalımda da izleyebilir yapımını öğrenebilirsiniz. Çocuklarla aramızda bazen kavga çıkıyor “Ben oynayacağım” diye.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çağla Şıkel, anne

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Apar topar hastaneye kaldırıldı!
  • Jelena Karleusa'dan taraftara Tosic cevabı
  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Önce keçilerini paylaştı şimdi de...
  • İşte Survıvor'da elenen isim!
  • "Seks imajından kurtuldum"
  • 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!
  • O ünlü de aşkı internette arıyor!
  • Ergenç'i duygulandıran sürpriz!
  • Bodrum Masalı'nda flaş ayrılık!
  • Dijitalin en iyileri yarışıyor!
  • Anlattıkça gözyaşına boğuldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Aslı Enver, Özcan Deniz ile aşk iddialarına yanıt verdi
  • Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!
  • Gizem Karaca sezonu açtı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerimcan Durmaz'a 'spastik' tepkisi
  • Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!