Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 güzel şey...

Magazin - 17 Mayıs 2017 03:00

1 - AÇIK HAVAYA ÇIKINÇocuklarımla parka gitmek, açık havada oyun oynamak vazgeçilmezimiz. Hepimiz keyif alıyoruz.2 - PİKNİĞİN TADINI ÇIKARINPiknik yapıp, birlikte pişirdiğimiz yemekleri yemeye bayılıyoruz. Temiz hava iştahımızı açıyor.3 - OYUNCAK YAPINSanki ben onlardan daha çok eğleniyorum. “Anne uçak yap, füze yap” diye diye beni bu konuda usta ettiler. Youtube kanalımda da kartondan uçak yapmıştım.4 - BİRLİKTE UYUYUNKuzey ve Uzay ile bir uyuma rutinimiz var. Geleneksel masalları değiştirerek anlatıyorum onlara.5 - EĞLENCEYE KULAÇ ATINÖzellikle yaz tatillerinde en eğlenceli aktivitelerimizden biri yüzmek.6 - MASALLARI UNUTMAYINMasal seansından sonra bir yanımda Kuzey, diğer yanımda Uzay öyle huzurlu uyuyoruz ki... Yeniden doğmuş gibi uyanıyoruz.7 - KALEYE GEÇİNFutbol oynamayı çok seviyoruz. Kaleye bir ben bir çocuklarım geçiyor. Gol atmanın da yemenin de keyfine doyulmuyor.8 - TENİS OYNAYINKuzey küçüklüğünden beri profesyonel olarak tenis oynuyor. Bazen birlikte oynuyoruz, bazen de onu izlemek için maçlarına gidiyoruz.9 - AJAN OLUNAjancılık en sevdiğimiz oyunlardan. Onlar arıyor, ben saklanıyorum. Ben arıyorum, onlar saklanıyor. Kahkahalara boğuluyoruz.10- ZIP ZIP HAMURU KEŞFEDİNEğlence hamuru ‘slime’ tutkumuz. Youtube kanalımda da izleyebilir yapımını öğrenebilirsiniz. Çocuklarla aramızda bazen kavga çıkıyor “Ben oynayacağım” diye.Kaynak: posta.com.tr