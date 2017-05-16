1 - AÇIK HAVAYA ÇIKIN
Çocuklarımla parka gitmek, açık havada oyun oynamak vazgeçilmezimiz. Hepimiz keyif alıyoruz.
2 - PİKNİĞİN TADINI ÇIKARIN
Piknik yapıp, birlikte pişirdiğimiz yemekleri yemeye bayılıyoruz. Temiz hava iştahımızı açıyor.
3 - OYUNCAK YAPIN
Sanki ben onlardan daha çok eğleniyorum. “Anne uçak yap, füze yap” diye diye beni bu konuda usta ettiler. Youtube kanalımda da kartondan uçak yapmıştım.
4 - BİRLİKTE UYUYUN
Kuzey ve Uzay ile bir uyuma rutinimiz var. Geleneksel masalları değiştirerek anlatıyorum onlara.
5 - EĞLENCEYE KULAÇ ATIN
Özellikle yaz tatillerinde en eğlenceli aktivitelerimizden biri yüzmek.
6 - MASALLARI UNUTMAYIN
Masal seansından sonra bir yanımda Kuzey, diğer yanımda Uzay öyle huzurlu uyuyoruz ki... Yeniden doğmuş gibi uyanıyoruz.
7 - KALEYE GEÇİN
Futbol oynamayı çok seviyoruz. Kaleye bir ben bir çocuklarım geçiyor. Gol atmanın da yemenin de keyfine doyulmuyor.
8 - TENİS OYNAYIN
Kuzey küçüklüğünden beri profesyonel olarak tenis oynuyor. Bazen birlikte oynuyoruz, bazen de onu izlemek için maçlarına gidiyoruz.
9 - AJAN OLUN
Ajancılık en sevdiğimiz oyunlardan. Onlar arıyor, ben saklanıyorum. Ben arıyorum, onlar saklanıyor. Kahkahalara boğuluyoruz.
10- ZIP ZIP HAMURU KEŞFEDİN
Eğlence hamuru ‘slime’ tutkumuz. Youtube kanalımda da izleyebilir yapımını öğrenebilirsiniz. Çocuklarla aramızda bazen kavga çıkıyor “Ben oynayacağım” diye.
Kaynak: posta.com.tr
Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 güzel şey...
İşte ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'den anneliğe dair 10 özel tavsiye...Magazin - 17 Mayıs 2017 03:00
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