Çağla Şıkel'den 'aşk' iddialarına yanıt

Adı işletmeci Deniz Şahin ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü manken, Şahin ile alakalı sorulara bakın ne yanıt verdi?

21.03.2022 19:24 Magazin

Çağla Şıkel'den 'aşk' iddialarına yanıt Çağla Şikel, geçtiğimiz gecce Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanın önüne taksinin yanaşmasını isteyen model, hızlıca taksiye yöneldi.

Çağla Şıkel, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Deniz Şahin'in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere, "Yanlış istihbarat!" yanıtını verdi.

Muhabirlerin “Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Teşekkür ederim, iyi gecceler” demekle yetindi.

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