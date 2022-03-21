Çağla Şıkel'den 'aşk' iddialarına yanıt

Çağla Şikel, geçtiğimiz gecce Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanın önüne taksinin yanaşmasını isteyen model, hızlıca taksiye yöneldi.Çağla Şıkel, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Deniz Şahin'in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere, "Yanlış istihbarat!" yanıtını verdi.Muhabirlerin “Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Teşekkür ederim, iyi gecceler” demekle yetindi.