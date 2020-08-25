Çağla Şıkel’den bacak kası paylaşımı...

Son sönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel'in bu kez bacak kasları olay oldu. Takipçileri güzel mankenin paylaştığı fotoğraflarda bacaklarına photoshop yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine Şıkel bir video paylaşarak olaya son noktayı koydu. Güzel yıldız videonun üzerine ise "Bacak kasımı shop zannedenlerin olması beni üzer" diye yazdı.