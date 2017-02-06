Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu

Magazin - 06 Şubat 2017 12:18

Güzel manken Çağla Şıkel Dilek Hanif'in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlediği defilede podyuma çıktı.Defile sonrasında Çağla Şıkel'e eski eşi Buse Narcı ile ilgili de sorular soruldu.Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la aşk yaşadığı öne sürülen Buse Narcı'yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:"Benim sunduğum moda programına katıldığında kendisini beğendiğimi söylemiştim. Barbie bebek gibi yani, ne yalan söyleyebilirim. Ama bundan sonra Emre'nin hayatına girecek kişi beni ilgilendirmez. Yorum yapmak bana düşmez."