Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ için "Hayatına girecek kişi beni ilgilendirmiyor" yorumunda bulundu.

Magazin - 06 Şubat 2017 12:18
Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu
Güzel manken Çağla Şıkel Dilek Hanif'in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlediği defilede podyuma çıktı.

Defile sonrasında Çağla Şıkel'e eski eşi Buse Narcı ile ilgili de sorular soruldu.

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la aşk yaşadığı öne sürülen Buse Narcı'yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"Benim sunduğum moda programına katıldığında kendisini beğendiğimi söylemiştim. Barbie bebek gibi yani, ne yalan söyleyebilirim. Ama bundan sonra Emre'nin hayatına girecek kişi beni ilgilendirmez. Yorum yapmak bana düşmez."

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Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu