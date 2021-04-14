Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'e doğum günü sürprizi

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey'le birlikte eski eşi Emre Altuğ'un doğum gününü kutladı.

14.04.2021 18:33 Magazin

Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'e doğum günü sürprizi 2008'de dünya evine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. Yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdüren çift, sık sık çocuklarıyla birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Emre Altuğ bugün eski eşinin çocuklarıyla birlikte kendisine yaptığı sürprizi sosyal medyadan paylaştı.

İşte o video:

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