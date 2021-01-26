Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı
Çağla Şıkel'den korona açıklaması! Test sonucu belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı.
26.01.2021 12:37 Magazin
Geçtiğimiz Aralık ayında aşı olan Çağla Şıkel’ın COVID 19'a yakalandığı öne sürülmüştü. Sunucudan açıklama geldi: “Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif...”