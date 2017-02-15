New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan performansıyla büyüleyen Çağla Şıkel çok konuşulan öpüşme fotoğrafı için de açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına konuşan ünlü model, "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi" dedi.
New York Moda Haftası'nda yapılan defiledeki başarıya vurgu yapan 38 yaşındaki güzel, “Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.
Çağla Şıkel'den 'Öpüşme' açıklaması!
Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta sonu gündem olan Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu.Magazin - 15 Şubat 2017 18:00
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