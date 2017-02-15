Çağla Şıkel'den 'Öpüşme' açıklaması!

Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta sonu gündem olan Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu.

Magazin - 15 Şubat 2017 18:00
New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan performansıyla büyüleyen Çağla Şıkel çok konuşulan öpüşme fotoğrafı için de açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına konuşan ünlü model, "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi" dedi.

New York Moda Haftası'nda yapılan defiledeki başarıya vurgu yapan 38 yaşındaki güzel, “Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Barış Arduç ile oynamak isterim!"
  • Sadece 4 bölüm dayanabildiler!
  • Saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife'den sürpriz var!
  • Şili'de Kadir Doğulu merakı!
  • Ece Seçkin, Uludağ'ı ısıttı!
  • Fahriye ile Engin göz kamaştırdı!
  • Kerem hayranlarıyla koştu!
  • Yeni bir aşka yelken açtı...
  • Sevgilisine evlilik teklif etti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!
  • Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
  • Jennifer Lopez'den Drake itirafı
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi
  • Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!
  • Sıla kaza sonrası konserini iptal etmedi!
Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!