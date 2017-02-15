Çağla Şıkel'den 'Öpüşme' açıklaması!

Magazin - 15 Şubat 2017 18:00

New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan performansıyla büyüleyen Çağla Şıkel çok konuşulan öpüşme fotoğrafı için de açıklamalarda bulundu.Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına konuşan ünlü model, "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi" dedi.New York Moda Haftası'nda yapılan defiledeki başarıya vurgu yapan 38 yaşındaki güzel, “Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.