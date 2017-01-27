Çağla Şıkel'den örnek davranış
Ünlü manken Çağla Şıkel 1 saat kalacağı defile 100 bin dolar kazandıracak.
Magazin - 28 Ocak 2017 03:45
Başarılı manken Çağla Şıkel, modacı Dilek Hanif'in 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıtacağı defilede podyuma çıkacak.
4 Şubat cumartesi günü KKTC'de yapılacak olan defileden elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.
Defilenin koreografisini yapan Uğurkan Erez, "Bu gecceden yaklaşık 100 bin dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz" dedi.
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