Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel 23 Nisan'da çocuklar için düzenlenen etklinlikte pijamayla sahneye çıktı, masal okudu. İki çocuk annesi Çağla Şıkel zaman zaman oğulları Kuzey ve Uzay'a da masallar okuduğunu söyledi. Çağla Şıkel çocuklara “Uyku Şampiyonasına Katılan Çocuk” adlı masalı anlattı.
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Çağla Şıkel'den pijamalı sürpriz!
Çağla Şıkel katıldığı bir etkinlikte çocuklara masal okudu. Güzel manken sahneye pijamalarla çıktı.Magazin - 24 Nisan 2017 13:13
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