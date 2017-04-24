Çağla Şıkel'den pijamalı sürpriz!

Magazin - 24 Nisan 2017 13:13

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel 23 Nisan'da çocuklar için düzenlenen etklinlikte pijamayla sahneye çıktı, masal okudu. İki çocuk annesi Çağla Şıkel zaman zaman oğulları Kuzey ve Uzay'a da masallar okuduğunu söyledi. Çağla Şıkel çocuklara “Uyku Şampiyonasına Katılan Çocuk” adlı masalı anlattı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: