Çağla Şıkel'den sürpriz kutlama!

400’üncü bölüme özel şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol’un konuk olduğu program sonunda ekibiyle beraber 400. bölüm pastasını kesen Çağla Şıkel, programın başarısını ve mutluluğunu şu sözlerle açıkladı: “400. bölüme gelmiş olsak da heyecanımızı hala ilk günkü gibi yaşıyoruz. Bu başarının arkasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugünlere sizlerin sayesinde ulaştık. Nice yeni bölümlere.”400. bölüm için özel olarak hazırlanan birbirinden renkli VTR’ler izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, ünlü blogger Nermin Gül’ün börek tarifi de programa lezzet kattı.Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla 11.00’de FOX’ta.