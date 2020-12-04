Çağla Şıkel'in 500. bölüm kutlaması...

Program sonunda ekibiyle beraber 500. bölüm pastasını kesen Çağla Şıkel, programın başarısını ve mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Özellikle böyle bir dönemde tüm ekip olarak büyük bir emek harcıyoruz. 500. bölüme gelmiş olsak da hala ilk günkü gibi heyecanlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu başarının arkasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünlere izleyicilerimizin sayesinde ulaştık.”Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla 10.45’te FOX’ta.