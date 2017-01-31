Evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası var. Çatıda büyük bir banyonun da bulunduğu yatak odası mevcut. Bahçe ve garaj parti alanı gibi düzenlenmiş.
Çağla Şıkel, "Emre dekorasyona benden meraklı. Evli olduğumuz dönemde birlikte almıştık. Emre'den sonra bir şeyi değiştirmedim. Duvara astığımız aile fotoğraflarımız duruyor. Salonun dekoru çocuklar için değişiyor. Örneğin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasına dönüşüyor" dedi.
“Taşı, yaşadığım mekanda böyle görmeyi seviyorum. Ahşapla güzel bir birliktelik oluşturuyor.”
“Bizden önce iş yeri olarak kullanılan bu ev soğuk bir görünümdeydi. İçinde bir takım değişikliklerle bugünkü sıcak havasına kavuştu.”
“Alışık olduğumuz evler gibi değildi. Odalara geçişler sürprizli burada. Nereden neyin çıkacağı tahmin edilmiyor.”
“Kanalda işim biter bitmez hemen eve gelirim. Çocuklar da okuldan dönmüş olur. İş dışındaki tüm zamanım onlarla olmak üzerine kurulu diyebilirim.”
“En geç akşam 10 gibi uyurum. Ama yatmadan önce mutlaka başucumdaki kitabı elime alırım.”
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel'in 800 m2'lik villası!
Fox’ta Ben Söylerim ve Tv 360’da Her Şey Dahil programını sunan model Çağla Şikel, oğulları Kuzey (7) ve Uzay (5) ile yaşadığı Balmumcu’daki 800 metrekarelik dört katlı villasının kapılarını InStyle Home Şubat sayısı için açtı..Magazin - 31 Ocak 2017 10:26
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