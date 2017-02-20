Çağla Şıkel'in giydiği elbiseye servet!

Kadın-Moda - 20 Şubat 2017 12:54

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin, ünlü isimlerin katılımıyla organize ettiği yardım defilesinde, podyumda sergilenen 24 elbise, açık artırmada 8 milyon TL'ye satıldı.Aşkım Kapışmak, Dilek Hanif, Deniz Akkaya, Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ve Fettah Can gibi ünlü isimlerin gönüllü olarak yer aldığı yardım gecesinde bağış rekoru kırıldı.Ünlü manken Çağla Şıkel'in giydiği elbise 575 Bin TL'ye satılarak rekor kırdı.