Çağla Şıkel'in giydiği elbiseye servet!

Güzel manken Çağla Şıkel'in Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin düzenlediği geccede giydiği elbise rekor fiyata satıldı.

Kadın-Moda - 20 Şubat 2017 12:54
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin, ünlü isimlerin katılımıyla organize ettiği yardım defilesinde, podyumda sergilenen 24 elbise, açık artırmada 8 milyon TL'ye satıldı.

Aşkım Kapışmak, Dilek Hanif, Deniz Akkaya, Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ve Fettah Can gibi ünlü isimlerin gönüllü olarak yer aldığı yardım gecesinde bağış rekoru kırıldı.

Ünlü manken Çağla Şıkel'in giydiği elbise 575 Bin TL'ye satılarak rekor kırdı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KADIN-MODA HABERLERİ

  • Londra'da Türk modası!
  • Önce kilolardan kurtulun!
  • Saçlarınız ışıldasın!
  • Cinsel gücü arttırıyor!
  • Beren Saat'in elbisesi taklit mi?
  • O da seviyor mu?
  • Rock'n roll rulez!
  • Tırnaklarınız uzamıyor mu?
  • Seks robotları hazır!
  • Mango ilkbahar koleksiyonu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ve ortaya çıktı!
  • Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West'ten ilk paylaşım!
  • Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Serenay Sarıkaya: Söz verdim o gecceyi anlatmam!
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Ve ortaya çıktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır
  • Hadise'den doğum günü mesajı!
  • Amine Gülşe'den Mesut Özil'e yasak!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Aras Bulut İynemli sır vermedi
Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır