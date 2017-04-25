Çağla Şıkel'in hayvan sevgisi!

Magazin - 25 Nisan 2017 17:50

Podyumların güzel mankenlerinden Çağla Şıkel, hayvan sevgisini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Kedisi ve köpeğiyle daha önceden video ve fotoğraflar paylaşan Çağla Şıkel bu kez de bir kuzu elleriyle besledi ve onunla çekilmiş kareyi Instagram hesabından paylaştı.Çağla Şıkel "Biraz süt , bolca sevgi ve sonuç... uyuya kaldı kuzucum.." notuyla paylaştı..