Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu!

'Her Şey Dahil' programını sunan Alişan ve Çağla Şıkel, kuliste birbirlerine yaptığı şakalarla sosyal medyada takipçilerini güldürmeye devam ediyorlar.

Magazin - 11 Ocak 2017 19:55
Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu!
İlk olarak dün kuliste ayakkabısını çıkaran Alişan, ünlü modele çorabı ile dokunurken çekilen videosunu instagram'da "Bizimkisi bir arkadaş hikayesi" notuyla paylaşmıştı.

İşte o anlar;


Çağla Şıkel, bu şakasının altında kalmadı ve ünlü şarkıcı uyurken yüzüne yoğurt döktü. Şıkel, instagram'da o anların videosunu, "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla yayımladı.

İşte o anlar;
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