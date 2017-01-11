Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu!
'Her Şey Dahil' programını sunan Alişan ve Çağla Şıkel, kuliste birbirlerine yaptığı şakalarla sosyal medyada takipçilerini güldürmeye devam ediyorlar.
Magazin - 11 Ocak 2017 19:55
İlk olarak dün kuliste ayakkabısını çıkaran Alişan, ünlü modele çorabı ile dokunurken çekilen videosunu instagram'da "Bizimkisi bir arkadaş hikayesi" notuyla paylaşmıştı. İşte o anlar;
Çağla Şıkel, bu şakasının altında kalmadı ve ünlü şarkıcı uyurken yüzüne yoğurt döktü. Şıkel, instagram'da o anların videosunu, "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla yayımladı.İşte o anlar;
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