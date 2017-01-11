Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu!

Magazin - 11 Ocak 2017 19:55

İlk olarak dün kuliste ayakkabısını çıkaran Alişan, ünlü modele çorabı ile dokunurken çekilen videosunu instagram'da "Bizimkisi bir arkadaş hikayesi" notuyla paylaşmıştı.Çağla Şıkel, bu şakasının altında kalmadı ve ünlü şarkıcı uyurken yüzüne yoğurt döktü. Şıkel, instagram'da o anların videosunu, "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla yayımladı.