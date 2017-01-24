Çağla Şıkel'in melek sırrı!

Çağla Şıkel, Victoria's Secret meleği olmak için aldığı teklifi 15 yıl önce reddettiğini söyledi.

Magazin - 24 Ocak 2017 11:12
Çağla Şıkel'in melek sırrı!
Güzel yıldız teklifi neden kabul etmediğini şu sözlerle açıkladı:

"Annemle Fransa'ya yerleşmemi istediler. Kabul etseydim Uzay ile Kuzey olmazdı. Pişman değilim."

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