"Annemle Fransa'ya yerleşmemi istediler. Kabul etseydim Uzay ile Kuzey olmazdı. Pişman değilim."
Çağla Şıkel'in melek sırrı!
Çağla Şıkel, Victoria's Secret meleği olmak için aldığı teklifi 15 yıl önce reddettiğini söyledi.Magazin - 24 Ocak 2017 11:12
Güzel yıldız teklifi neden kabul etmediğini şu sözlerle açıkladı:
"Annemle Fransa'ya yerleşmemi istediler. Kabul etseydim Uzay ile Kuzey olmazdı. Pişman değilim."
"Annemle Fransa'ya yerleşmemi istediler. Kabul etseydim Uzay ile Kuzey olmazdı. Pişman değilim."
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