Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yaklaşık 3 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşıyordu. 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin çekimlerinde tanışıp aşk yaşamaya ikiliden kötü haber geldi. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi.33 yaşındaki oyuncu ile 28 yaşındaki güzelin birbirilerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.