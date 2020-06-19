Çağlar Ertuğrul: "Mülteci kampları benim için acı bir tecrübe oldu"

Rol aldığı ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ filmi festivalde ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışan ünlü oyuncu, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerde yaşadıklarını anlattı. "Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ diyen Çağlar Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak ben büyük devlet olgusunu orada gördüm. Orada savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış Türkiye. Kendi spor salonları, marketleri, okulları, camileri, gayet güzel kurulmuş tertemiz yaşama alanları var. Çok fazla çocuk var. Hem savaş zamanı hem de orada dünyaya gelen çocuklar vardı. Bizim filmimizde gösterilen mültecilerin çoğu da gerçek mülteciydi.’’Doğu Avrupa, Londra, Milan Uluslararası Film Festivalleri’nden ödülle dönen Olgun Özdemir’in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter, tüm aile fertlerini Nice’teki IŞİD saldırısında kaybeden Beatrice, kendisiyle aynı acıyı yaşayarak yakınlarını kaybeden Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim’in, duygusal ve etkileyici yol hikayesini anlatıyor.