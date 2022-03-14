Çağlar Ökten, Seda Sayan'a bir kez de canlı yayında evlenme teklif etti

59 yaşındaki Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleniyor. 14 Şubat'ta Seda Sayan'a evlilik teklifinde bulunan Çağlar Ökten bir kez de televizyon programında teklifini yeniledi. Seda Sayan ise şu yanıtı verdi: “İnşallah sonsuza kadar evet”[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=U-b5MxrFbVA&feature=youtu.be[/youtube]