Çağrı'dan yeni şarkı; Yol

Sözü ve müziği Elif Kaya’ya ait olan şarkının düzenlemesinde Miraç Kutlu ve usta aranjör Ozan Bayraşa bulunuyor.Güçlü ve modern bir müzik altyapısına sahip olan şarkısını etkileyici yorumları ile birleştiren Çağrı, dinleyenlerini etkisi altına alacak iddialı bir çalışma ortaya koyuyor.Çağrı, Behzat Uygur yönetmenliğinde çekilen video klibinde, performansı ve baş döndürücü görüntüleriyle de dikkat çekiyor.Çağrı’nın yepyeni şarkısı Yol, Ozan Bayraşa’nın öncülüğünde kurulan UBM etiketiyle 30 Nisan tarihinde tüm dijital platformlarda yayında!