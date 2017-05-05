Mekan reklamcılığı, satış ve pazarlamasından sorumlu olacak;
Yaratıcı,
Tercihen lisans/önlisans diplomalı,
Microsoft Office programlarını kullanabilen,
Tercihen sürücü belgesine sahip ve Aktif araç kullanabilen adayların CV’lerini info@gecce.com adresine atmalarını rica ederiz.
Çalışma arkadaşları aranıyor!
GECCE.COM REKLAM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK DENEYİMLİ SATIŞ&PAZARLAMA SORUMLUSU ve MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ aranıyor!Yaşam - 05 Mayıs 2017 17:27
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