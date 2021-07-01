'Cam Tavanlar'da aşk kıvılcımı ateşe dönüştü!

Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan dördüncü bölümünde Leyla ve Cem sürpriz bir iş birliğine adım attı. Heyecanlı hazırlık sürecinde sürekli yan yana olan ikili, finalde kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde buldular. Restoranın buzhanesine giren Cem ve Leyla kapının açılmamasıyla içeride mahsur kaldı. Buzhanede kilitli kalan ikili, geçirdikleri dakikalarda birbirlerine söyleyemedikleri birçok şeyi itiraf ettiler. Duygusal anların ardından Leyla'nın fenalaşması Cem'i dehşete düşürdü. Leyla'yı kurtarmak için büyük çaba gösteren Cem, sonunda buzhanenin kapısını kırarak açmayı başardı. Leyla, Cem sayesinde büyük bir tehlike atlatırken etkileyici final sahnesi sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı, LeyCem aşkı çok konuşuldu.Cam Tavanlar'ın merakla beklenen dün akşamki bölümünde Cem ve Leyla arasında büyük yüzleşme yaşandı. Asude'ye girişi engellenen Leyla, Cem'in karşısına çıktı. İkilinin konuşmasında kırgınlıklar ve mesafeler giderek artarken Leyla, Cem'e karşı olan aşkını da kabul etmeye başladı. Leyla, Cem'e karşı olan duygularıyla yüzleşirken bir taraftan da Lujuria'nın mali sorunları ile mücadele etti. Süreyya'nın yardımıyla restorana bir yatırımcı bulan Leyla, görüştüğü kişinin Cem'in dedesi olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.Heyecan dolu bölümde sürprizlerin ve tesadüflerin arkası kesilmedi. Leyla, yatırımcı konusu üzerinde düşünürken Cem'den de beklenmedik bir teklif geldi. Cem, büyük bir organizasyon için bir geceliğine Lujuria'yı Asude olarak kiralamak istedi. Leyla'nın teklifi kabul etmesiyle ikili, sürekli yan yana olacakları sürpriz bir iş birliğine adım attı.Asude ve Lujuria için iki taraf da uzlaşmaya varırken bu durum en çok İskender ve Aylin şefi zorladı. Birlikte çalışma konusuna sıcak bakmayan yetenekli şefler, savaş bayraklarını çekerken tarafları ayırmak Şinasi'ye düştü. O anlar ise seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.Cam Tavanlar'ın beşinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla ve Cem'in dansının seyirciyi büyülediği tanıtımda ikilinin birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. İskender'in gelişiyle ortamda gerilim artarken, Leyla'nın ağlama sebebi merak konusu oluyor. Leyla, Cem ve İskender aşk üçgeninde yaşanacaklar ise heyecanla bekleniyor.‘Cam Tavanlar’, yeni bölümüyle 7 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!