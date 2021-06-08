'Cam Tavanlar'dan hareketli afiş!

Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures’ın yeni dizisi ‘Cam Tavanlar’ın seyirciyle buluşmasına sadece bir gün kaldı. Dikkat çeken tanıtımlarıyla ve yaz ekranlarına farklı bir tat katacak hikayesiyle merak uyandıran diziden yeni bir afiş paylaşıldı. Hareketli afiş olarak paylaşılan görsel, orijinal diliyle dikkatleri çekerken, Leyla (Bensu Soral) ile Cem (Kubilay Aka) arasındaki tatlı sert çatışmaları da izleyicilere yansıtarak heyecanı artırdı. Oyuncuların bir masa etrafında buluştuğu bu özel görsel çalışma, diğer karakterlerin de hikayeye pek çok sürpriz getireceğinin sinyallerini verdi.Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.Rekabet ve aşkı buluşturan hikayesiyle ‘Cam Tavanlar’ 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de başlıyor!