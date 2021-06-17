'Cam Tavanlar'dan yeni tanıtım geldi!

Cam Tavanlar'ın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cem ve İskender'in, Leyla'nın restoranını ziyaret ettiği tanıtımda İskender'in, Leyla'ya karşı olan hisleri dizideki heyecanı artırıyor. Aralarındaki tüm çekişmeye rağmen Leyla'dan uzak kalamayan Cem, onun yanında İskender'i görünce hayal kırıklığına uğrarken, Leyla'nın Asude'ye girişini yasaklayarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Dizinin bu tanıtımı yayınlandığı andan itibaren kısa sürede Youtube üzerinden Trend Videolar listesinde üst sıralarda yer aldı.''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!