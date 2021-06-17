Cam Tavanlar'ın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cem ve İskender'in, Leyla'nın restoranını ziyaret ettiği tanıtımda İskender'in, Leyla'ya karşı olan hisleri dizideki heyecanı artırıyor. Aralarındaki tüm çekişmeye rağmen Leyla'dan uzak kalamayan Cem, onun yanında İskender'i görünce hayal kırıklığına uğrarken, Leyla'nın Asude'ye girişini yasaklayarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Dizinin bu tanıtımı yayınlandığı andan itibaren kısa sürede Youtube üzerinden Trend Videolar listesinde üst sıralarda yer aldı.
Cam Tavanlar'ın 3. Bölüm Tanıtımı;
''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
'Cam Tavanlar'dan yeni tanıtım geldi!
Show TV’nin Ojo Pictures imzalı, verdiği mesajlar kadar eğlenceli ve renkli hikayesiyle dikkat çeken dizisi ‘Cam Tavanlar’ın ikinci bölümü dün akşam ekranlara geldi. Leyla (Bensu Soral) ve Cem (Kubilay Aka) arasındaki rekabetin giderek zorlu bir savaşa dönüşmeye başladığı bölümün finalindeki sürpriz, aşkı bir adım öne geçirdi. Cem’in Leyla’yı öptüğü an, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. 2. bölümünün finalinin hemen ardından ise Cam Tavanlar 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
17.06.2021 16:41 Dizi Galeri