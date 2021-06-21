Cam Tavanlar'dan yeni tanıtım yayınlandı!

Cam Tavanlar'ın ekrana gelen heyecan dolu ikinci bölümüne Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı damga vurdu. Asude'den ayrılmak zorunda kalan Leyla, daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve sıfırdan başlamak için harekete geçti. Asude'de çalıştığı bir müşterisi olan Güler Hanım'a, kendi yerini açtığını söyleyerek ilk adımı istemeden atmış olan Leyla, çok kısa bir süre içinde kendi restoranını açmak için kolları sıvadı. Tedarikçiler ile görüşmek için Leyla'nın ani bir kararla çıktığı şehir dışı seyahati, Cem için de yeni bir tehlike demekti. Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşünce heyecan dolu rekabet başladı. Tedarikçileri kendi restoranıyla çalışmak için ikna etmeye çalışan ikili kıyasıya mücadele verdi. Şehir dışındaki renkli yolculukta Leyla'nın arabasının bozulmasıyla ikili geceyi birlikte geçirmek zorunda kalırken aralarındaki aşk kıvılcımları da yeniden hissedildi. İstanbul'a döndüklerinde ise zorlu mücadelesine devam eden Leyla sonunda 'Lujuria' adını verdiği şık restoranını açmayı başardı. Üstelik Lujuria, Asude'nin tam karşısında yer alarak savaşın çok daha kızışacağını gözler önüne serdi. Cem, Leyla'nın inadı ve azmine bir kere daha hayran kalırken finalde Cem'in Leyla'yı öpmesiyle tutku dolu, sürpriz bir an yaşandı. Karşılıklı restoranlarda ezeli rakip olan ancak aşktan da kaçamayan Leyla ve Cem ikilisinin tüm bu olanlardan sonra neler yaşayacağı merakla bekleniyor.Yapımcılığını Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.‘Cam Tavanlar’, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!