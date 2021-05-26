Cam Tavanlar'ın afişi yayınlandı!

Genç kuşağın dikkat çeken ikilisi Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerinde buluştuğu Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın yayın hayatına başlamasına az bir süre kaldı. İdealist bir iş kadını olan Leyla’nın (Bensu Soral) yıllar boyunca kurduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucu yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan çetin savaşın anlatılacağı ‘Cam Tavanlar’da galibin kim olacağı gizemini korurken dizinin gözü kara ikilisi aşkın ağlarına düşecek. 9 Haziran’da ilk bölümüyle Show TV’de başlayacak olan dizinin renkli afiş çalışması bugün paylaşıldı.Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar buluşuyorHikayesiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan ‘Cam Tavanlar’ 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!