Cam Tavanlar'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Cam Tavanlar’dan ilk tanıtım yayınlandı. İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.Başarılı senarist Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan ‘Cam Tavanlar’ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak ‘Cam Tavanlar’ çok yakında Show TV’de…