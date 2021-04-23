Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız'ın dün akşam ekrana gelen bölümüne ‘bekaret kontrolü’ sahnesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken sahnenin ardından bir çok yorum yapıldı. Dizinin uyarlandığı kitapta böyle bir sahnenin olmadığına dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, izlenme kazanmak için çekilen sahneye tepki gösterdi.
HAZAL KAYA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yıllar önce daha 20 yaşında bir oyuncuyken Adını Feriha Koydum dizisinde benzer bir sahneyi “bunu normalize etmemek için oynamam” diyerek reddeden ve sahneyi senaryodan kaldırtan Hazal Kaya da tekrar gündem oldu.
İşte dün akşamın olay sahnesi:
Camdaki Kız dizisindeki ‘bekaret kontrolü’ sahnesi tepki çekti!
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız’da Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesinin ekrana gelmesi diziye damga vurdu.
23.04.2021 12:45 Dizi Galeri