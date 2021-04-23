Camdaki Kız dizisindeki ‘bekaret kontrolü’ sahnesi tepki çekti!

Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı Camdaki Kız'ın dün akşam ekrana gelen bölümüne ‘bekaret kontrolü’ sahnesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken sahnenin ardından bir çok yorum yapıldı. Dizinin uyarlandığı kitapta böyle bir sahnenin olmadığına dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, izlenme kazanmak için çekilen sahneye tepki gösterdi.Yıllar önce daha 20 yaşında bir oyuncuyken Adını Feriha Koydum dizisinde benzer bir sahneyi “bunu normalize etmemek için oynamam” diyerek reddeden ve sahneyi senaryodan kaldırtan Hazal Kaya da tekrar gündem oldu.