'Camdaki Kız' yayınlanmadan büyük değişiklik!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin ardından Kanal D'de ekrana getirilecek olan Camdaki Kız dizisinin ikinci fragman izleyenlerin beğenisine sunuldu.Geçtiğimiz günlerde 1 nisan tarihinde ekrana geleceği açıklanan Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi değiştirildi. Camdaki Kız dizisi 8 Nisan'da ekrana getirilecek.