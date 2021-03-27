Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin ardından Kanal D'de ekrana getirilecek olan Camdaki Kız dizisinin ikinci fragman izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Geçtiğimiz günlerde 1 nisan tarihinde ekrana geleceği açıklanan Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi değiştirildi. Camdaki Kız dizisi 8 Nisan'da ekrana getirilecek.
'Camdaki Kız' yayınlanmadan büyük değişiklik!
Kanal D'de ekrana getirilecek olan başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisi daha yayınlanmadan büyük bir değişim yaşadı. Yayınlanan ikinci fragmanı ile beklentiyi yükselten Camdaki Kız dizisinin 1 nisanda yayınlanacağı açıklanırken daha sonra tarih 8 nisan olarak değiştirildi.
27.03.2021 16:11 Magazin