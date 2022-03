Camdaki Kız'a iki yeni isim daha katıldı!

Kanal D'nin her Perşembe akşamı ekrana gelen, OGM Pictures imzalı sevilen dizisi 'Camdaki Kız ' yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye Laçin Ceylan ve Leyla Feray dahil oldu.İkilinin anne kızı oynadığı dizide, Laçin Ceylan Rafet Koroğlu’nun geçmişte dillere destan bir aşk yaşadığı Pervin karakterine hayat verirken, Leyla Feray ise Pervin’in kızı Pera karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor.Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…