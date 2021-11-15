'Camdaki Kız'a sürpriz bir isim daha katıldı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız kadrosuna sevilen oyuncu Yüsra Geyik katıldı. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisinde yer alacak olan oyuncu diziye katılmış olmasından dolayı duyduğu mutluluğu; "Camdaki Kız, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla başarısını fazlasıyla kanıtlamış, çok derinlikli bir proje. Ben de bu güzel ekibe sürprizi bol bir karakterle dahil olduğum için çok mutluyum. Şimdiden kendimi uzun zamandır bu setteymiş gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de "karakterlerimle" tanıştıklarında büyük keyif alırlar" sözleriyle ifade etti.Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...