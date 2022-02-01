'Camdaki Kız'a sürpriz bir isim katıldı!

03 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…