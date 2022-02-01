03 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.
Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…
'Camdaki Kız'a sürpriz bir isim katıldı!
Kanal D'nin Perşembe akşamları ekrana gelen, OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız ' yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye usta oyuncu Turgay Tanülkü dahil oldu.
01.02.2022 20:09 Dizi Galeri