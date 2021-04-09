'Camdaki Kız'ın ilk bölümü sosyal medyayı salladı!

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisi dün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kanal D'de ekrana gelen dizi yayınlandığı saatlerde Twitter gündemine bir numaradan girdi. Burcu Biricik'in oyunculuğundan övgüyle bahsedilirken, çok fazla zoom yapıldığı için 'Camdaki Kız'ın yönetmeni ise eleştiri yağmuruna tutuldu.-Uzaktan eğitim ile yönetmen olmuşumdur #CamdakiKız-ay yeter zoom kusucam #CamdakiKız-Kameraman ikide bir yakınlaştıyor deli olacam #CamdakiKız-Tek tip oyuncu olmayan, kendini tekrarlamayan.. Burcu Biricik sen hep ekranlarda ol Mavi kalp #CamdakiKız-Oyuncu olmak için doğmuşsun Burcu Biricik.. nasıl güzelsin Nalan'ım! #camdakikız-O dalıp gittiğin gökyüzü kadar kendini kaptırdığın denizin mavisi gibisin..su gibisin Burcu Biricik... #CamdakiKız #BurcuBiricik-Telefonu kurcalarken zoom yapmayı keşfetmişimdir, #CamdakiKız