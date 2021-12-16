Camdaki Kız’ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın ekrana gelecek olan yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi büyük merak uyandırdı.Feride ve Adil, Nalan'ın Sema'nın kim olduğunu sorgulamasının ardından ne yapacağını şaşırır. Nalan ise ısrarla Sema'nın kim olduğunu öğrenmenin peşindedir. Feride, Nalan'a Sema'dan geriye kalan kutuyu görmesine izin verir. Nalan, ailesinin kendisinden sakladığı sırrı ısrarla öğrenmek isteyince büyük bir şok yaşayacaktır. Nalan, yaşadığı şokun karşısında ne yapacak?Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de...