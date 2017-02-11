Can Bonomo ile Öykü Karayel aşkının ilk fotoğrafı!

Didem Soydan ile ilişkisini noktalayan Can Bonomo'nun Öykü Karayel ile aşk yaşamaya başladığı bir süredir konuşuluyordu.

Magazin - 11 Şubat 2017 09:50
Can Bonomo ile Öykü Karayel aşkının ilk fotoğrafı!
Üç aydır aşk yaşayan ikili önceki gecce ilk kez görüntüledi. Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yiyen Bonomo ve Karayel çıkışta vib araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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