Can Bonomo, Öykü Karayel'le aşk mı yaşıyor?

Can Bonomo'nun Öykü Karayel'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dedikodu - 25 Ocak 2017 13:00
Can Bonomo, Öykü Karayel'le aşk mı yaşıyor?
Didem Soydan ile evliliğe giden ilişkisini noktalayan Can Bonomo'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Günaydın'da yer alan haberde ünlü şarkıcının gönlünü Öykü Karayel'e kaptırdığı yazıldı. İddiaya göre Bonomo, bir aydır oyuncu Öykü Karayel ile birlikte. Çift, Karayel'in Kadıköy'de açtığı mekanda buluşuyor.

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